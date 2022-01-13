Красный уровень угрозы отменили в 14 регионах Казахстана

Красный уровень террористической угрозы отменили в 14 регионах Казахстана, в том числе в столице. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности, написало РИА «Новости».

Антитеррористическую операцию завершили силовики в 14 из 17 регионов страны.

«На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована», — передал сообщение пресс-службы Комитета ТАСС.

Оперштаб по борьбе с терроризмом уведомил об окончании операции в следующих регионах: городах Нур-Султан и Шымкент, а также в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Протестные акции, которые позже переросли в массовые беспорядки, начались в Казахстане в первую неделю 2022 года. Из-за начавшихся погромов в стране ввели режим чрезвычайного положения до 19 января. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез и попросил о помощи миротворцев.