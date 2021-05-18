Красный Полумесяц обвинил Израиль в бомбежке без предупреждения

Здание, в котором с 2014 году находилось отделение организации Красного Полумесяца Катара в секторе Газа, подверглось бомбежке со стороны Израиля без предупреждения. Погибли два палестинца и десять человек пострадали.

Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор отделения по оказанию международной гуманитарной помощи и развитию Красного Полумесяца Катара Фейсал аль-Имади.

«Офис организации Красного Полумесяца в Газе находится в том же здании с 2014 года. Наши команды на месте не получали никаких предупреждений о планируемой бомбардировке здания», — отметил он.

Из 15 сотрудников Красного Полумесяца никто не пострадал. Погибли и были ранены люди, находившиеся поблизости. Разбомбили офисное здание, медикаменты или гуманитарная помощь там не хранились.

МИД Катара в Twitter осудил бомбардировку израильской армией здания Красного Полумесяца в Газе.

Выступая перед иностранными послами 18 мая, президент России Владимир Путин заявил о необходимости прекращения насилия в конфликте между Палестиной и Израилем. Он подчеркнул, что противостояние уже привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.