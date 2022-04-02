Красный крест заявил о конфиденциальном диалоге с Россией и Украиной о пленных

Международный комитет Красного креста находится в постоянном контакте с властями России и Украины и следить за выполнением обязательств по международному гуманитарному праву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на московский офис организации.

Собеседник агентства подчеркнул, что диалог с представителями России и Украины носит конфиденциальный характер. Но касается он выполнения Женевских конвенций, которые касаются вопроса пленных.

«Мы хотим еще раз отметить, что в соответствии с международным гуманитарным правом с пленными должны обращаться гуманно», — подчеркнули в московском офисе Красного креста.

На минувшей неделе в Сети разошлось видео с пытками российских солдат, попавших в плен украинским националистам. Глава российской переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский перед переговорами с украинской делегации в Стамбуле заявил, что представители Киева приняли протест по факту видео с пытками. Он добавил, что собственники пообещали принять самые жесткие меры к допустившим военные преступления.