Мир 24 ноября 2023, 19:50 Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников ХАМАС Красный Крест: группу из 24 пленных в секторе Газа благополучно освободили Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press

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Международный комитет Красного Креста подтвердил освобождение группы из 24 заложников палестинского движения ХАМАС. Их перевезли с территории сектора Газа, сообщил МККК в официальном аккаунте в соцсети Х.

«Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных», — указали в публикации.

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Красный Крест подчеркнул, что сотрудники организации помогали переправлять пленных из Газы на контрольно-пропускной пункт «Рафах». Таким образом МККК обратил внимание на свою роль в качестве нейтрального посредника между Палестиной и Израилем.

До этого издание Times of Israel сообщало, что к КПП «Рафах» на границе анклава и Египта отправилась группа из 13 израильских заложников. Их сопровождали представители Красного Креста.

Утром 24 ноября в секторе Газа стартовало четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и движением ХАМАС. Стороны договорились об объявлении гуманитарной паузы и прекращении огня в зоне эскалации.