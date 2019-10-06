«Красный код» опасности для авиации ввели на Камчатке из-за вулкана Шивелуч

«По данным спутников, пепловая облачность до 10 километров продолжает дрейфовать к северо-востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

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Ветер направляет пепловый шлейф в сторону залива Озерного. Пепловый шлейф распространился уже на расстояние 430 километров от вулкана в сторону Берингова моря. На его пути нет населенных пунктов. Кроме того, специалисты не зафиксировали пеплопад.

Вулкану присвоен красный цветовой код опасности для авиации. Это событие может повлиять на полеты международных и низколетящих самолетов.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе, где живут около пяти тысяч человек. Вулкан в Петропавловске-Камчатском считается одним из крупнейших вулканов в регионе. Его высота — 3283 метра.

Последнее извержение специалисты зафиксировали в сентябре 2018 года.