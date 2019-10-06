  • «Красный код» опасности для авиации ввели на Камчатке из-за вулкана Шивелуч

    06 октября 2019, 12:22

    Алена Макаренко

    Вулкан Шивелуч в Петропавловске-Камчатском выбросил пепел на высоту до 10 километров над уровнем моря. На Камчатке для авиации объявили «красный код» опасности. Информация появилась на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
    «Красный код» опасности для авиации ввели на Камчатке из-за вулкана Шивелуч

    «По данным спутников, пепловая облачность до 10 километров продолжает дрейфовать к северо-востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

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    Ветер направляет пепловый шлейф в сторону залива Озерного. Пепловый шлейф распространился уже на расстояние 430 километров от вулкана в сторону Берингова моря. На его пути нет населенных пунктов. Кроме того, специалисты не зафиксировали пеплопад.

    Вулкану присвоен красный цветовой код опасности для авиации. Это событие может повлиять на полеты международных и низколетящих самолетов.

    Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе, где живут около пяти тысяч человек. Вулкан в Петропавловске-Камчатском считается одним из крупнейших вулканов в регионе. Его высота — 3283 метра.

    Последнее извержение специалисты зафиксировали в сентябре 2018 года.