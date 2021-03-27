Красную зону карантина пополнило большинство регионов Украины

Максимальный уровень эпидемической опасности — красный — из-за распространения коронавируса получили 13 из 25 регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В красной зоне карантина теперь находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ровенская, Черниговская, Черкасская и Черновицкая области.

В предупредительной — оранжевой — зоне числятся 11 регионов. Это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области. А в желтую зону внесена только Херсонская область. Зеленую не представляет ни один регион.

В красной зоне действуют наиболее жесткие ограничения: закрыты заведения общественного питания и культуры, спортзалы, бассейны, вещевые рынки, запрещено проведение массовых, спортивных и других мероприятий, а также посещение учебных учреждений, кроме детских садов и начальных школ. Помимо этого, ограничены регулярные транспортные перевозки.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что по всей Украине введут жесткий карантин, если больше половины областей перейдет в красную зону.

До 30 апреля в стране введен режим чрезвычайной ситуации и общий карантин, а общие санитарные ограничения на Украине действуют до конца 2021 года. С 24 февраля возобновлен адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

За последние сутки на Украине зарегистрировали 17 424 новых случая заражения.

США запретили Киеву закупать российскую вакцину «Спутник V», но при этом не предоставили свою. В итоге Украине пришлось воспользоваться индийским медицинским препаратом Covishield, который называют аналогом AstraZeneca, написал «Царьград».