Нейрофизиологи изучили уровень интеллекта почти 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Они проходили тесты на умение решать новые задачи и разбираться в чем-то без опыта. У участников исследования спрашивали про то, что они обычно едят каждый день.

Ученые пришли к выводу, что сыр — это главный продукт, который позволяет оставаться в разуме в почтенном возрасте. Ежедневное употребление красного вина в разумном количестве улучшает когнитивную функцию. Мясо ягненка раз в неделю при отсутствии другого красного мяса в рационе улучшает долгосрочные умственные навыки.

«Наши результаты позволяют предположить, что умеренное употребление сыра и красного вина помогает взаимодействовать со все более сложным миром, который никогда не замедляет своего движения», — пояснил ведущий автор исследования Ауриэль Уиллетт.

Во время тестирования выяснилось, что соль оказывает обратный эффект, особенно если уже есть начальные признаки болезни Альцгеймера. Ученые установили, что «при правильных условиях» пользу может принести бутылка вина в день.