19 ноября 2023, 07:56
«Красная черта». Словакия выступит против санкций на российское ядерное топливо для АЭС
Словакия отказалась поддерживать санкции на российское топливо для АЭС
Словакия не поддержит распространение санкций на российское ядерное топливо для АЭС. Это является «красной чертой» для партии «Направление — социальная демократия», крупнейшей из входящих в правительственную коалицию. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.
«Красной чертой для нас является то, что там (в 12-м пакете санкций ЕС — прим. ред.) не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное топливо», — отметил он в ходе выступления на Словацком телевидении.
Реклама
По его мнению, Евросоюз прислушается к позиции Словакии, в противном случае она может воспользоваться правом вето и заблокировать это положение санкционного пакета.
Министр призвал перед введением новых ограничений провести тщательный анализ их влияния не только в целом на Евросоюз, но и именно на Словакию.
Обе работающие в Словакии атомные электростанции — «Моховце» и «Богунице» — возвели при помощи СССР и России.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев предупредил, что антироссийские санкции не позволят мировой экономике расти и приведут к повышению цен.
Санкции
Евросоюз
Словакия
Реклама
Реклама