Мир 19 ноября 2023, 07:56 «Красная черта». Словакия выступит против санкций на российское ядерное топливо для АЭС Словакия отказалась поддерживать санкции на российское топливо для АЭС РИА «Новости»

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Словакия не поддержит распространение санкций на российское ядерное топливо для АЭС. Это является «красной чертой» для партии «Направление — социальная демократия», крупнейшей из входящих в правительственную коалицию. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

«Красной чертой для нас является то, что там (в 12-м пакете санкций ЕС — прим. ред.) не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное топливо», — отметил он в ходе выступления на Словацком телевидении.

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По его мнению, Евросоюз прислушается к позиции Словакии, в противном случае она может воспользоваться правом вето и заблокировать это положение санкционного пакета.

Министр призвал перед введением новых ограничений провести тщательный анализ их влияния не только в целом на Евросоюз, но и именно на Словакию.

Обе работающие в Словакии атомные электростанции — «Моховце» и «Богунице» — возвели при помощи СССР и России.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев предупредил, что антироссийские санкции не позволят мировой экономике расти и приведут к повышению цен.