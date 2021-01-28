«Красная армия Сталина» стала причиной жалоб жителей Норвегии

Еще в 70-х годах советские ученые в рамках эксперимента привезли в Мурманск и на Кольский полуостров этих крабов. За это время крабы перебрались на территорию соседней Норвегии вплоть до Лофотенских островов.

По словам журналиста, от ракообразных много проблем, особенно для местных рыбаков. Крабы рвут им сети.

Свои претензии выдвинули и защитники окружающей среды. По их мнению, большие колонии крабов поедают мидий, моллюсков, планктон и других обитателей морского дна, из-за этого нарушается баланс экосистемы.

Поведение крабов напомнило Рамосу оккупацию Норвегии немцами во время Второй мировой войны.

«Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, «Красной армии Сталина», — заявил Рамос.

Камчатские крабы считаются дорогим деликатесом. В ресторанах Осло, Токио и Нью-Йорка их подают по 100 евро за порцию. Поэтому среди жителей Норвегии есть и те, кто крабам очень рад.