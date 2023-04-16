Мир 16 апреля 2023, 18:26 Красиво жить не запретишь. Бербок потратила 137 тысяч евро на визажиста Focus: глава МИД ФРГ Бербок потратила 137 тысяч евро на визажиста в 2022 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в 2022 году потратила на услуги визажиста 137 тысяч долларов. Об этом сообщило издание Focus.

По принятому регламенту министра на всех мероприятиях сопровождает специальный человек, который следит за ее внешним видом, включая съемки на телевидении и интервью.

Реклама

Кроме того, представители партий «СДПГ», «СДП» и «Зеленые» потратили в 2022-м около 1,5 миллиона евро на услуги парикмахеров и фотографов.

Издание Berliner-Zeitung уточнило, что это почти на 80% больше, чем было в 2021 году, когда правительство возглавляла Ангела Меркель.

В феврале Бербок стала объектом для насмешек из-за собственной промашки в высказывании о России. Она призвала Владимира Путина развернуть на 360 градусов политику в отношении Украины.

В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу МИД «знатоком геометрии».