«Крайнее возмущение». МИД России пригрозил разговором с властями США после скандального поста
«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны. <…> В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным, несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ», — говорится на сайте МИД.
Ведомство подчеркнуло, что теперь планирует «провести серьезный разговор на этот счет» с американскими властями.
В МИД также напомнили и о заявлении, которое буквально две недели назад опубликовали США и Россия. В том документе подчеркивалась роль многих народов и жертвенность миллионов солдат, вне зависимости от национальности и страны. Заявление было опубликовано накануне 75-летнего юбилея легендарной встречи на Эльбе.
Пост о том, что нацизм победили США и Великобритания, опубликовали в соцсетях Белого дома 9 мая. В ответ они получили десятки тысяч негативных комментариев. В МИД сообщили, что некоторые ответы даже были удалены.