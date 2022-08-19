«Крайнее сожаление». Чиновники Южной Кореи отреагировали на заявление сестры Ким Чен Ына

Реакция сестры лидера КНДР Ким Е Чжон на план помощи от Южной Кореи в обмен на ядерное разоружение оказалась грубой и вызывающей сожаление. Такое заявление сделало Министерство объединения в Сеуле, сообщило РИА «Новости».

«Министерство объединения выражает крайнее сожаление касательно того, что Северная Корея сегодня в грубых выражениях раскритиковала нашего президента», — заявила на брифинге представитель министерства Ли Хе Чжон.

Она обвинила Ким Е Чжон в том, что она исказила намерения Южной Кореи и пригрозила ядерным оружием вместо того, чтобы откликнуться на предложение. Ли Хе Чжон предупредила, что если КНДР не сменит тактику, ее ждут экономические проблемы и изоляция.

Аналогичное заявление сделали в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Чиновники призвали КНДР еще раз обдумать предложение о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь.

Сестра Ким Чен Ына ранее заявила, что КНДР никогда не согласится на помощь Южной Кореи в поддержке своей экономики в обмен на ядерное разоружение. Она назвала план Юн Сок Еля вздором, его самого упомянула только по имени, без должности, а слово «президент» занесла в кавычки.