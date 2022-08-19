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    19 августа 2022, 10:40

    «Крайнее сожаление». Чиновники Южной Кореи отреагировали на заявление сестры Ким Чен Ына

    Министерство объединения Южной Кореи выразило «крайнее сожаление» после заявления сестры Ким Чен Ына

    Екатерина Виславская

    Реакция сестры лидера КНДР Ким Е Чжон на план помощи от Южной Кореи в обмен на ядерное разоружение оказалась грубой и вызывающей сожаление. Такое заявление сделало Министерство объединения в Сеуле, сообщило РИА «Новости».

    «Министерство объединения выражает крайнее сожаление касательно того, что Северная Корея сегодня в грубых выражениях раскритиковала нашего президента», — заявила на брифинге представитель министерства Ли Хе Чжон.

    Она обвинила Ким Е Чжон в том, что она исказила намерения Южной Кореи и пригрозила ядерным оружием вместо того, чтобы откликнуться на предложение. Ли Хе Чжон предупредила, что если КНДР не сменит тактику, ее ждут экономические проблемы и изоляция.

    Аналогичное заявление сделали в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Чиновники призвали КНДР еще раз обдумать предложение о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь.

    Сестра Ким Чен Ына ранее заявила, что КНДР никогда не согласится на помощь Южной Кореи в поддержке своей экономики в обмен на ядерное разоружение. Она назвала план Юн Сок Еля вздором, его самого упомянула только по имени, без должности, а слово «президент» занесла в кавычки.