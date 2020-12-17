Ананских уверен, что это оптимальный способ поставки газа в Европу. Все остальные варианты будут гораздо более дорогими, считает он.

«Несмотря на все трудности, планируют его достроить в ближайшее время, несмотря на все усилия американцев, которые под политическим прикрытием просто лоббируют свой сжиженный газ», — заявил Ананских.