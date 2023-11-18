Мир 18 ноября 2023, 17:23 «Крайне подозрительно». Пашинян указал на шаги Азербайджана, напоминающие подготовку к войне Пашинян: шаги Азербайджана похожи на подготовку к новым военным действиям РИА «Новости»

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Некоторые действия Азербайджана выглядят как подготовка к новым боевым действиям против Армении. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщил ТАСС.

«Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном», — подчеркнул он.

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По его словам, этому начинают учить в школах и университетах. Пашинян предположил, что идет подготовка к развязыванию новой войны или агрессии против республики, что является препятствием на пути к миру.

Пашинян рассказал, что странам удалось договориться о базовых принципах мирного соглашения. В частности, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга.

Однако есть проблема, отмечал премьер-министр: государства говорят на разных дипломатических языках и не понимают друг-друга. Поэтому часто кажется, что за конструктивными заявлениями стоят плохие намерения.

Ранее Армения предложила Азербайджану обменяться всеми пленными. Стране не понятно, почему соседнее государство удерживает их.