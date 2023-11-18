18 ноября 2023, 17:23
«Крайне подозрительно». Пашинян указал на шаги Азербайджана, напоминающие подготовку к войне
Пашинян: шаги Азербайджана похожи на подготовку к новым военным действиям
Некоторые действия Азербайджана выглядят как подготовка к новым боевым действиям против Армении. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщил ТАСС.
«Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном», — подчеркнул он.
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По его словам, этому начинают учить в школах и университетах. Пашинян предположил, что идет подготовка к развязыванию новой войны или агрессии против республики, что является препятствием на пути к миру.
Пашинян рассказал, что странам удалось договориться о базовых принципах мирного соглашения. В частности, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга.
Однако есть проблема, отмечал премьер-министр: государства говорят на разных дипломатических языках и не понимают друг-друга. Поэтому часто кажется, что за конструктивными заявлениями стоят плохие намерения.
Ранее Армения предложила Азербайджану обменяться всеми пленными. Стране не понятно, почему соседнее государство удерживает их.
Армения
Азербайджан
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