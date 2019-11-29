«Крайне агрессивно и недостойно». Глава украинской общины Крыма — о поведении делегации Украины в ООН
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала действия делегации Незалежной на форуме национальных меньшинств ООН в Женеве, сообщило РИА «Новости».
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По информации «Царьграда», Гридчина посчитала поведение украинской делегации «недостойным».
«Украинская делегация вела себя крайне агрессивно и недостойно. Надеюсь, что они сделают выводы из своего поведения и больше не будут позорить свою страну на столь представительной международной площадке», — заявила представитель Крыма.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что украинская делегация перепутала официальное мероприятие с какой-то «языческой вакханалией».