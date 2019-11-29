  • «Крайне агрессивно и недостойно». Глава украинской общины Крыма — о поведении делегации Украины в ООН

    29 ноября 2019, 13:15

    Ольга Ситникова

    Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала действия делегации Незалежной на форуме национальных меньшинств ООН в Женеве, сообщило РИА «Новости».

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    По информации «Царьграда», Гридчина посчитала поведение украинской делегации «недостойным».

    «Украинская делегация вела себя крайне агрессивно и недостойно. Надеюсь, что они сделают выводы из своего поведения и больше не будут позорить свою страну на столь представительной международной площадке», — заявила представитель Крыма.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что украинская делегация перепутала официальное мероприятие с какой-то «языческой вакханалией».