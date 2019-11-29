Срыв доклада России в ООН сравнили с идеологическим бунтом Подробнее

По информации «Царьграда», Гридчина посчитала поведение украинской делегации «недостойным».

«Украинская делегация вела себя крайне агрессивно и недостойно. Надеюсь, что они сделают выводы из своего поведения и больше не будут позорить свою страну на столь представительной международной площадке», — заявила представитель Крыма.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что украинская делегация перепутала официальное мероприятие с какой-то «языческой вакханалией».