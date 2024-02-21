Мир 21 февраля 2024, 09:05 Крах Украины станет фиаско Запада в борьбе с Россией — Галузин МИД России: провал Украины из-за финансирования будет означать проигрыш Запада Unsplash

Читать 360tv в

Крах Украины из–за отсутствия финансирования станет проигрышем для Запада в борьбе с Россией. Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА «Новости».

«Сегодня украинская армия существует лишь благодаря западной военной поддержке», — отметил дипломат.

Реклама

Галузин добавил, что без денег извне украинская армия едва продержится пару месяцев. Но спонсоры режима Владимира Зеленского постепенно начали менять риторику. Если раньше не без пафоса власти западных стран заявляли, что будут помогать столько, сколько потребуется, то сейчас выражения стали более сдержанными: настолько, насколько позволят возможности.

Представитель дипведомства напомнил, что большую часть европейского транша собираются предоставить Украине в виде кредитов и займов. В конгрессе Соединенных Штатов продолжаются дебаты на тему выделения Зеленскому новой помощи.

«Киевский режим стал для западников „чемоданом без ручки“, который нести тяжело, а бросить жалко», — пояснил дипломат.

Замглавы МИД России уверен, что страны Североатлантического альянса продолжат спонсировать Украину ценой благополучия собственного народа.

«В противном случае его крах [украинского политического проекта] будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией», — подчеркнул Галузин.

А западные страны упорно мечтают, как нанесут стратегическое поражение России.

При этом Украина почти перестала существовать как государство, считает оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он отметил, что республику можно охарактеризовать только как «преступный режим президента Зеленского». С суверенитетом и независимостью там «покончили в 2014 году», добавил он.