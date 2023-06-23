Мир 23 июня 2023, 04:00 Крах цивилизации предсказали в США из-за безумного решения по Украине Бывший сотрудник Белого дома Робертс: безумие США на Украине приведет к краху цивилизации Pxhere

Читать 360tv в

Решение США поставить Киеву истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, уверен бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Об этом он написал в статье, которая размещена на его сайте.

Безрассудная политика Штатов по Украине, по словам Робертса, может вылиться в глобальную катастрофу. Он отметил, что у F-16, которые Вашингтон намерен передать Украине, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.

Реклама

«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России», — написал бывший сотрудник Белого дома.

Также по его словам, такие действия Штатов привели к свержению правительств бывших республик СССР и, как в случае с Украиной, их использованию против Москвы. Кроме того, Робертс добавил, что «безумие Вашингтона» также выразилось в различных провокациях и военной пропаганде против России и ее президента.

Робертс отметил, что США сделали своими врагами также и Китай с Ираном.

«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», — резюмировал Робертс.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что ввод войск НАТО на Украину станет исторической ошибкой, которая приведет к долговременным последствиям. Такое предупреждение, по словам дипломата, Россия направила США. Рябков добавил, что именно американские чиновники принимают все главные решения по шагам Североатлантического альянса.