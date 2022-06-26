Крах современного мира предрекли в США из-за утраты мощи страны

Современный глобализированный мир рухнет по экономическим причинам, считает ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс. В частности, по его словам, речь идет о дефиците продуктов питания и энергоресурсов.

Уоттерс отметил, что «этот процесс уже начался». В пример он привел продовольственные кризисы, которые разразились в Перу и на Шри-Ланке. По мнению телеведущего, любая страна может оказаться следующей на очереди, отметило РИА «Новости».

За функционирование глобального миропорядка, как заметил Уоттерс, отвечали Соединенные Штаты, а американские ВМС защищали судоходство. Сейчас, по мнению телеведущего, страна утратила эту способность.

Его собеседник — писатель Питер Зейхан — заметил, что у Штатов больше нет желание продолжать свой прежний курс.

«Мы растратили всю прежнюю мощь. На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе — этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70», — сказал писатель.