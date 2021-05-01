Крах империи США спрогнозировали в Болгарии после отказа России от доллара

Если Россия будет и дальше сокращать использование долларов, это не пройдет бесследно для экономической стабильности США. И последствия будут очень негативными. Крушение американской валюты предсказали читатели болгарского издания Факти.

Доля доллара в российском экспорте упала ниже 50%. Москва планирует и дальше сокращать использование доллара. По мнению болгарских пользователей, доллар сильно переоценивают, сообщило Факти.

«У всего есть конец. Даже у американской империи», «Им больше нечем поддерживать доллар, санкции ничего не стоят», «Вот бы побыстрее, чтобы Байден своими глазами увидел, как рушатся США», — написали в комментариях читатели издания Факти.

По мнению одного из участников обсуждения, если россияне перестанут продавать свое сырье в долларах, госрезерв США ждет сюрприз. Другой комментатор указал на то, что доллар поддерживает фондовая биржа, а там «самое место азарту и спекуляциям».

«Воздушный шар может лопнуть очень громко», — предупредил он.

Ранее Банк России сообщил о резком снижении доли американского доллара в расчетах за российский экспорт. В четвертом квартале 2020 года лишь 48,3% российских экспортных товаров было оплачено в долларах.

Москва указывала на то, что из-за санкционной политики США доверие к американской валюте подрывается, написало РИА ФАН. Такие недружественные шаги США подталкивают Россию к отказу от покупки американского госдолга и наращиванию объемов внешней торговли в других валютах.

Значительная часть снижения доли доллара в российским экспорте произошла за счет интенсивной торговли между РФ и Китаем. Еще около трех четвертей торговых сделок оплачиваются в европейской валюте, отметило Nation News.