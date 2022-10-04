Крах единства Европы в борьбе с Россией предрекли в Британии | 360°

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Крах единства Европы в борьбе с Россией предрекли в Британии

Профессор Харрисон из Британии: к краху единства ЕС приведут правые популисты у власти

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Приход к власти правых сил может привести к краху единства Евросоюза в борьбе с Россией. Об этом в интервью американскому журналу Fortune заявил профессор Уорикского университета Марк Харрисон.

Сейчас отмечается рост популярности этих политических движений, они уже несколько лет правят в Венгрии, в Италии, во Франции.

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«Люди, которые переживают глубокие социальные потрясения, ищут безопасности и, скорее всего, устремят взоры в сторону партий, которые говорят о поддержке порядка, который благоприятствует „простым людям“, — сказал Харрисон.

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По его словам, популистские движения набирают силу в моменты кризиса, который сейчас и переживает ЕС.

«Популизм несет большую угрозу европейскому единству, поскольку континент готовится противостоять экономическому спаду, кризису беженцев и продолжающемуся давлению со стороны России», — говорится в текст.

Заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро заявил, что энергетический кризис в Европе начался задолго до конфликта на Украине. Его спровоцировала необдуманная политика и зависимость от российского газа. Для Евросоюза настал час расплаты, написал он.

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