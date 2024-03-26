Мир 26 марта 2024, 10:06 KP.RU: Захарова обвинила США в процветании терроризма

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешняя политика США привела к процветанию терроризма. Ее слова передал сайт kp.ru.

Как отметила представитель внешнеполитического российского ведомства, политика Соединенных Штатов основана на принципах «управляемого хаоса». В своей статье Захарова рассказала о «подпитке» американцами ХАМАС. Три года назад движение якобы получило от Джо Байдена несколько миллионов долларов, замороженные ранее Дональдом Трампом.

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При этом Захарова считает, что США играли активную роль в формировании Исламского государства*.

*ИГИЛ (Исламское государство) признана террористической организацией и запрещена в РФ.