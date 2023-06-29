Мир 29 июня 2023, 17:27 KP.RU: американка колола 8-летней дочери уколы ботокса ради победы на конкурсах красоты

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Косметолог из Сан-Франциско Керри Кэмпбелл колола своей восьмилетней дочери уколы ботокса ради победы девочки в конкурсах красоты. Историей поделился сайт kp.ru.

Во время шоу «Доброе утро, Америка» Керри рассказала, что у ее дочери нет ни одной морщины за счет уколов ботокса. Кроме того, она делает ей депиляцию, чтобы предотвратить появление нежелательных волос.

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После эфира девочку забрали работники службы защиты детей. Кэмпбелл лишили родительских прав, а ребенка передали родственникам.

Сейчас след девочки и вовсе простыл. Журналисты считают, что она решила сменить имя, чтобы избежать лишних публичных разговоров.