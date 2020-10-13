Козак встретился с главой Киргизии после протестов в стране

В сообщении уточняется, что с самого начала волнений в Киргизии Жээнбеков не один раз разговаривал по телефону с лидером РФ Владимиром Путиным. Наша страна неоднократно выражала обеспокоенность происходящим в республике и предлагала помочь, пишет ИА НСН.

В понедельник, 12 октября, в пресс-службе Жээнбекова заявили, что Евросоюз признает его пребывание на посту президента Киргизии как единственное легитимное в стране. Помимо прочего, представители ЕС готовы поддержать государство, в частности в проведении еще одних выборов.