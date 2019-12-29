Строительство «Северный поток — 2» будет завершено независимо от американских санкций. Россия ответит на ограничительные меры Вашингтона взвешенно и адекватно. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение. Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это сделать», — сказал Козак в эфире «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

По словам вице-премьера, Штаты имеют другие взгляды, когда вопрос касается энергобезопасности другой страны.

«Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие», — отметил Козак.

Ранее он подчеркивал, что для России соглашение по газовому сотрудничеству с Украиной стало «выбором между плохим и очень плохим». В рамках договоренностей «Газпрому» пришлось выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов.

Санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» были заложены в оборонный бюджет США на 2020 год. Документ 20 декабря подписал глава Вашингтона Дональд Трамп. Штаты потребовали от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская компания Allseas уже приостановила работу.