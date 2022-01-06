Козак провел переговоры с советниками лидеров Франции и Германии

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел переговоры с советниками лидеров Франции и ФРГ по «нормандскому формату». Представители двух стран подтвердили приверженность Минским соглашениям.

«[Представители ФРГ и Франции] подтвердили свою приверженность минским соглашениям в безальтернативной основе для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — процитировал Козака ТАСС.

Замглавы администрации президента отметил, что на встрече удалось обсудить целый ряд практических шагов по выполнению договоренностей, написал RT. По словам Козака, никто не поднимал вопрос создания параллельных форматов внутри «нормандской четверки».

«Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться», — пояснил он.

Козак добавил, что договорился с представителями Франции и ФРГ продолжить контакты для разрешения ситуации на Украине.