Козак назвал «каплей в море» $3 млрд выплат Украине

Те 2,9 миллиарда долларов, которые «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража должен выплатить Украине, — ничто по сравнению с возможными рисками для России. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, ранее озвученные суммы были в разы выше.

Москва и Киев 20 декабря согласовали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Кроме того, они договорились об урегулировании претензий. Так, до конца декабря «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов за недопоставку газа в рамках договора о его транзите в Европу.

Соглашение о поставке газа из России в европейские страны через Украину заканчивается в конце декабря 2019 года. Долгое время Москва и Киев не могли договориться о его продлении. Ведь украинские власти хотели пролонгации контракта на десять лет, другая сторона настаивала на одном годе.

Ранее состоялось закрытое заседание правительства Украины, где обсудили газовые переговоры с Россией.