Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»

Соглашение по газовому сотрудничеству стал для России «выбором между плохим и очень плохим», а выплаты «Нафтогазу» тяжелым решением. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Выбор такой между плохим и очень плохим. 2,9 миллиардов долларов для „Газпрома“, для нашей страны — тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо», — сказал Козак в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия-1».

Российская сторона 20 декабря подписала вместе с Киевом протокол по газовому сотрудничеству. По договору, «Газпром» должен заключить соглашение с «Оператором ГТС Украины». Также должны быть урегулированы все юридические вопросы.

Согласно решению Стокгольмского арбитража «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов. Однако стороны решили заключить мировое соглашение, которым будут сняты антимонопольные претензии на сумму 7,4 миллиарда долларов. Кроме того, Россия и Украина отказываются от исков, по которым отсутствуют окончательные вердикты.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что стороны продолжают переговоры по транзиту газа, но окончательного текста соглашения пока нет.