Козак назвал действия Киева в Донбассе пиаром

Действия Киева в Донбассе — пиар-ход и имитация военной угрозы. Но развязывать полномасштабный конфликт намерений нет, хотя случиться может всякое. Своим мнением в четверг поделился замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Это скорее пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, реальных намерений развязать полномасштабную войну, вряд ли такие намерения есть. Хотя все может быть», — передало его слова РИА «Новости».

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Он посетит передовые позиции, где в последнее время участились случаи обстрелов и нарушение режима перемирия, а также были потери среди украинских военных. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в феврале этого года.

На прошлой неделе в ДНР из-за обстрела погиб пятилетний мальчик. Российская сторона считает, что ребенок погиб из-за политики, которую проводят украинские власти. Но в Киеве заявили, что мальчик умер не из-за обстрела, а якобы нарвавшись на мину во дворе.