Ковитиди заявила, что инцидент в Керченском проливе нарушил права граждан

«Сегодня так или иначе мы должны максимально использовать все возможности для того, чтобы международная общественность осудила подобного рода прецедент, потому что он является опасным», — отметила Ковитиди.

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе Подробнее

По словам сенатора, необходимо обращать внимание на бездействие мировой общественности и на «позорную санкционную политику». Ковитиди напомнила, что Крым до сих пор подвергается экономическому давлению.

«Сегодня нарушаются права 2,5 миллиона человек. Проблема намного шире, нежели провокация в Керченском проливе, и я твердо в этом уверена. Провокация в Керченском проливе является составляющей того прецедента, который создан в части нарушения прав человека со стороны представителей западного сообщества», — пояснила она.

Сенатор обратила внимание на необходимость обсуждения «незаконного давления на республику и нарушения прав человека коллективным западом и США».

Ранее власти Крыма выступили с предложением созвать международный трибунал по расследованию инцидента в Керченском проливе в 2018 году.