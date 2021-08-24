Ковитиди раскритиковала Эрдогана за поддержку «Крымской платформы»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди раскритиковала высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержку «Крымской платформы». Об этом сообщил Life.ru.

По данным сайта «Дни.ру», она назвала поведение Турции «ситуативным партнерством». Также она добавила, что реагировать на такие высказывания нужно только исходя из внутреннего законодательства страны.

«Россия сегодня никому не позволит вмешиваться в эти вопросы, это совершенно очевидно. И я думаю, что президенту Турции есть чем заниматься, есть вопросы, которые требуют его внимания», — считает Ковитиди.