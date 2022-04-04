Ковитиди прокомментировала заявление Макрона об ограничении поставок российских нефти и угля

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил ограничить поставки российских нефти и угля в Европу. Об этом написал RT.

«Попытка прикрыть внутреннюю проблематику латаным одеялом украинских проблем принесет лишь сиюминутный подъем рейтинга Макрона, но не сможет решить глобальные проблемы французов», — сообщила сенатор.

Она также отметила, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с последними событиями в украинском городе Буча.

Ранее в связи с ситуацией в Буче Эммануэль Макрон предложил ввести санкции, которые коснутся поставок российских нефти и угля.