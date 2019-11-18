Ковитиди назвала «серьезным авансом» передачу украинских кораблей

«Россия является надежным внешнеполитическим партнером. Сигналы, посылаемые сегодня Россией, адресованы не только Украине, но и всему европейскому сообществу. Сегодняшнее событие — серьезный аванс, знак, что Россия открыта к диалогу. Состоявшаяся передача Киеву трех задержанных кораблей ВМС Украины — яркое тому свидетельство», — отметила Ковитиди.

По ее словам, не все в Киеве могут давать адекватный ответ на российские сигналы.

Трибунал не повлиял на передачу Украине кораблей Подробнее

«Ряд последних действий Киева, к сожалению, подтверждает, что в украинском политикуме есть силы, которым не важна ни судьба украинских моряков, ни судьба кораблей», — подчеркнула сенатор.

Ковитиди также добавила, что Россия неоднократно предлагала Украине забрать свои корабли, оставленные в Крыму. Однако власти Незалежной упорно отказываются от предложений.

«Некоторых украинских политиков больше интересует не урегулирование ситуации, а наоборот — нагнетание напряженности в российско-украинской повестке», — пояснила она.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что решение о передать Украине задержанные в Керченском проливе корабли не связано с предписаниями международного трибунала. «Это никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может», — заявил он.