Пожар уничтожил ковидную клинику в Македонии. Видео

В Северной Македонии произошел пожар в ковидной больнице. По разным данным, погибли от 10 до 30 человек. Число пострадавших уточняется.

Загорелся госпиталь в Тетово, сообщила газета Politiko. На место происшествия прибыли пожарные команды и полиция. В министерстве здравоохранения страны подтвердили гибель 10 человек, сообщил телеканал Aslat. Пострадавшие есть как среди персонала, так и среди пациентов. Модульный госпиталь сгорел полностью. Часть здания еще полыхает.