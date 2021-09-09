Пожар уничтожил ковидную клинику в Македонии. Видео
В Северной Македонии произошел пожар в ковидной больнице. По разным данным, погибли от 10 до 30 человек. Число пострадавших уточняется.
Загорелся госпиталь в Тетово, сообщила газета Politiko. На место происшествия прибыли пожарные команды и полиция.
В министерстве здравоохранения страны подтвердили гибель 10 человек, сообщил телеканал Aslat. Пострадавшие есть как среди персонала, так и среди пациентов.
Модульный госпиталь сгорел полностью. Часть здания еще полыхает.