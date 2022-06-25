Европе предрекли новую эпидемию из сочетания ковида и оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не решила заявлять о новой пандемии в связи с появлением оспы обезьян или нет. Огласить свое решение чиновники не решаются из соображения политкорректности. Источником возбудителя стала Африка и это может плохо сказаться на отношении к людям с темной кожей, а подавляющим большинством зараженных стали мужчины, практикующие однополый секс. Об этом написала колумнист РИА «Новости» Елена Караева.

Колумнист отметила, что заболевание надо переименовать в «европейскую оспу», потому что самое большое количество зараженных сейчас приходится на страны ЕС, где инфекция стала распространятся очень быстро.

«Только во Франции зафиксирован практически пятикратный рост за неделю: Минздрав страны 17 июня заявил, что всего было выявлено чуть более 60 случаев заражения, а сейчас диагноз подтвердили почти у 280 пациентов», — написала Караева.

Она отметила, что основными факторами риска считаются сексуальные контакты или несоблюдение правил личной гигиены.

«Проблема не всегда и не очень чистых европейских рук, как и не слишком свежих простыней, связана не только с нежеланием мыться и стирать почаще, сколько с желанием, особенно в нынешних условиях, сэкономить. На воде. В том числе на воде горячей», — написала автор материала.

Караева отметила, что врачи уже предупредили, что рост заражений оспой обезьян необходимо замедлить, иначе при новой вспышке коронавирусной инфекции Европа окажется в очаге самой страшной эпидемии. Но пока европейцы в условиях высокой инфляции не готовы отказываться от экономии и телесных удовольствий.