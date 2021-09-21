Университет Джонса Хопкинса опубликовал последние данные по коронавирусу в США. Оказалось, что число жертв этой инфекции превысило число погибших от эпидемии испанского гриппа, бушевавшего в 1918–1919 годах.

Сейчас число жертв ковида в Соединенных Штатах составляет 675 885 человек. А от эпидемии «испанки» в этой стране умерли примерно 675 тысяч. Такие данные приводят федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦПКЗ). Именно испанский грипп считался самой смертоносной эпидемией за последние годы в Америке.

Между тем в США продолжает расти как количество заболевших, так и количество жертв коронавируса. Особенно остро это ощущают юго-восточные штаты, в которых люди неохотно вакцинируются. Средняя смертность в день составляет примерно две тысячи человек.

Журналисты узнали, что пандемия спровоцировала новую глобальную проблему. Из-за падения доходов обвалился рынок недвижимости. Люди неохотно покупают новые квартиры, да и в целом не стремятся ничего менять в своей жизни.