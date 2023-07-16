Мир 16 июля 2023, 15:08 Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца доставили в Белоруссию БПЦ: в Белоруссию из России доставили ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца Официальный портал Белорусской Православной Церкви

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В Белоруссию из России доставили ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца, для поклонения святыню выставили в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Об этом проинформировал сайт Белорусской православной церкви.

Доставили ковчег в республику по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святыня останется в Белоруссии до 17 сентября. Несколько дней она пробудет в минском соборе, затем ее отвезут в разные храмы по всей стране.

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«В Белоруссии, как и во многих странах, великомученик Георгий является одним из самых почитаемых святых, в его честь в городах и селах нашей страны построено несколько десятков храмов», — отметили в БПЦ.

Ранее сообщалось, что икону Андрея Рублева «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Документ подписали патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова. До 18 июля «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя.