«Коварный удар»: переход президентской власти к Аньес в Боливии признали законным

Власть в Боливии перешла к вице-спикеру сената страны Жанин Аньес. Законность ее передачи уже подтвердил Конституционный суд. Экс-лидер республики Эво Моралес назвал назначение «коварным ударом».

Суд пришел к выводу, что из-за отсутствия президента Боливии его полномочия необходимо передать Аньес. Специального решения парламента для подтверждения нового лидера страны для этого не требуется, сообщило издание La Razon.

В конституции Боливии указано, что при отставке главы государства его обязанности на себя должен взять вице-президент. Если же со своей должности ушел и он, то сделать это предстоит председателю сената. В случае отставки спикера полномочия передаются председателю палаты депутатов. Однако все указанные должностные лица ушли в отставку вместе с президентом Эво Моралесом.

После принятия полномочий Жанин Аньес заявила, что намерена «как можно скорее» провести новые президентские выборы.

Они должны состояться после того, как будет сформирован новый состав избирательного суда. Руководство нынешнего, уточнили СМИ, арестовали.

Бывший лидер Боливии Эво Моралес критически отнесся к передаче президентских полномочий оппозиционному сенатору. Он назвал случившееся «коварным роковым ударом» по республике.

«Нанесен самый коварный и роковой удар в истории. Правый сенатор назвала себя председателем сената, а затем — временным президентом Боливии без необходимого кворума», — написал укрывшийся в Мексике политик.

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику Подробнее

Он добавил, что Аньес «окружает группа сообщников», а поддержку ей оказывают вооруженные силы и полиция, «которые подавляют народ».

Сам Моралес подал в отставку 10 ноября на фоне беспорядков, которые начались в Боливии после оглашения итогов голосования на выборах президента.