Коты наметили себе кресло президента Франции

Коты ворвались в президентскую гонку во Франции. Плакаты с изображением полосатых и усатых кандидатов с лозунгами в стиле предвыборной агитации заметили в Париже, написало РИА «Новости».

На плакатах изобразили котов в костюмах и с серьезными мордами, полными готовности взять бразды правления в свои лапки. Среди лозунгов на плакатах с котами-кандидатами: «Свобода, равенство и больше паштета!», «У республики — сиеста!», «Перемены в питании — прямо сейчас!».

Но котов не зарегистрировали на выборах. Такой серьезной конкуренции у Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, которым прочат второй тур, нет. Эти плакаты — реклама корма.

Французские маркетологи подошли к задаче творчески. Стиль плакатов напоминает те, которые используют в предвыборной агитации. На них коты разных пород, напоминающие кандидатов.

А вот российские коты ранее подпали под санкции из-за спецоперации на Украине. Но у них все хорошо. Например, тюменский кот-пожарник Семен недавно завел себе страницу в социальной сети.