Мир 23 февраля 2024, 16:09 Котенок забрался на турецкого политика во время совещания Котенок залез на мэра турецкого города Бейкоз Мурата Айдына во время заседания

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Котенок залез на мэра города Бейкоз в Турции Мурата Айдына, когда тот вел совещание. Политик поделился видео в Instagram*.

Айдын приурочил публикацию ко Всемирному дню кошек, который отмечается 1 марта. Он рассказал, что кошка по кличке Белла живет в муниципалитете. Сейчас она уже подросла и не срывает встречи.

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«Это была наша первая встреча с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт координационной встречи», — пошутил он.

На записи котенок терся о политика, пытался забраться ему на шею. Хвостатый бунтарь прервал выступление Айдына, потому что все внимание было приковано к нему. Больше подобного мэр не допускал.

Ранее в Турции возбудили дело против местного жителя и потребовали заключить его под стражу на срок до четырех лет за жестокое обращение с животным. Живодер в Стамбуле избил котенка, а затем оставил его умирать.

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