Мир 06 декабря 2022, 01:17 Котельные прекратили работать в Одессе Мэр Труханов заявил об остановке работы котельных в Одессе Unsplash

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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе не ходит электротранспорт, а также прекратили работать котельные. Во все районы власти организуют подвоз воды для горожан на спецмашинах, отметил он в Telegram-канале, написало РИА «Новости».

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Они были получены в результате ракетных обстрелов. Также во всех регионах страны ввели аварийные отключения света.

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«Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе остановлена работа котельных КП „Теплоснабжение города Одесса“. Работа электротранспорта остановлена. В городе также отсутствует вода», — сказал Труханов в видеообращении.

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По его словам, ситуация в области сейчас сложная, но контролируемая. Ранее свет экстренно отключали в Киеве и Одесской области. Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала, что нехватка мощности в энергосистеме Украины увеличилась до 30%.

Министерство энергетики Украины сообщило 23 ноября, что все АЭС, ТЭС и ГЭС в стране оказались обесточены после обстрела российскими военными. В результате большинство местных жителей остались без электричества.