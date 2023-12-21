Мир 21 декабря 2023, 03:05 «Котел» закипает». Противостояние Зеленского и Залужного обострилось из-за найденной прослушки «Страна.ua»: история с прослушкой накалила конфликт между Зеленским и Залужным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным усилилось после обнаружения в кабинете последнего прослушивающего устройства. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на политологов.

«Ситуация вышла двусмысленная. Неудивительно, что кто-то подумал, что это была Россия, а кто-то — что ОП. Хотя на Банковой, по сути, отрицают свою причастность. А осадочек остался», — заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

Реклама

Его коллега Вадим Карасев отметил, что в ситуации с обнаруженной «прослушкой» Залужный предстал как «жертва» и тем самым выиграл в этой истории, причем независимо от того, кто ему поставил «жучок». Вся эта история идеально вписалась в успешную кампанию по построению политического имиджа Залужного.

Политолог также заявил, что все это приведет лишь к росту политического напряжения между главком ВСУ и офисом президента.

«Прорываться наружу оно будет не часто, но мы видим, что этот „котел“ начинает закипать», — подчеркнул Карасев.

Ранее Зеленский прокомментировал к онфликт с Залужным. Политик заявил, что между ними рабочие отношения, отметив, что главком ВСУ такой же представитель президента, как и все те, кого он лично назначил или привел с собой.