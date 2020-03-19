Лапки не помеха. Шкодливого кота заставили убирать за собой рассыпанный корм

В Сети появилось видео, на котором хозяева воспитывают провинившегося котика. Он рассыпал огромный контейнер с кормом — теперь кому-то это все нужно собрать. Даже если у него лапки.

«Ты это сделал — ты помогаешь. Даже такими маленькими, порциями за раз, даже если тебе это не нравится», — сказал строгий хозяин.

«Ну, у него же лапки. Хозяев надо привлечь за жестокое обращение с животными», — пишут сердобольные комментаторы.

Кстати, иногда бывает и наоборот — котики могут сами помочь измениться человеку к лучшему. Уже пять лет в одном из исправительных учреждений штата Индиана в США заключенные и коты помогают друг другу стать немного лучше. Преступники обретают новый смысл жизни, а кошки — необходимое человеческое тепло и семью.