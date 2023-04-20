Мир 20 апреля 2023, 21:15 Кота весом 18 килограммов спасли от ожирения в США Mirror: в США от ожирения спасли самого толстого кота в мире Pxhere

Читать 360tv в

В Соединенных Штатах спасли «самого толстого кота в мире». Об этом сообщила британская газета Mirror.

Вес кота по кличке Патч — 18 килограммов. Для сравнения столько же весит пятилетний ребенок. Из-за ожирения домашнего питомца посадили на строжайшую диету.

Реклама

До такого состояния кота откормил прежний владелец. Зоозащитникам пришлось забрать животное у мужчины. Патча отправили в приют, где за ним будут ухаживать ветеринары.

«Ну, а пока мы восхищаемся его обжорским телом», — отметили в приюте.

По словам зоозащитников, что у животного уже собралась целая армия фанатов. Многие хотят забрать кота к себе. Но новый владелец Патча должен будет доказать, что поможет питомцу вернуться к нормальному весу.

Ветеринар Богдан Галкин заявил, что коты — настоящие манипуляторы. По его словам, своими действиями они заставляют хозяев плясать под их дудку. Галкин заверил, что животные сразу показывают свое недовольство. Хвостатые делают это для того, чтобы хозяин менял свое поведение.