Кот задушил ребенка в коляске на Украине

По словам начальника Липовецкого отделения полиции ГУНП Винницкой области Павла Дармограя инцидент случился 30 ноября.

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«Мама поставила коляску с ребенком и сама работала по хозяйству. Потом, когда она закончила свои хозяйственные дела, подошла к коляске, а там лежит на ребенке кот. И ребенок уже мертв», — рассказал Дармограй.

Он отметил, что тело девочки было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной информации, ребенок умер из-за асфиксии (удушья). Других травм у младенца не было.

С матерью девочки работают специализированные службы.

«Никаких мер [в отношении родителей] пока не употребляем, учитывая то, что там сейчас психологическая проблема в семье. Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться — когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка», — подчеркнул Дармограй.