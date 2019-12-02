  • Кот задушил ребенка в коляске на Украине

    02 декабря 2019, 21:26

    Светлана Степанова

    В Липовецком районе Винницкой области в результате несчастного случая погибла девятимесячная девочка. 30 ноября мать не доглядела за малышкой, а в коляску, оставленную на улице, забрался кот. Об этом сообщило ИА «Украинские национальные новости».
    Кот задушил ребенка в коляске на Украине

    По словам начальника Липовецкого отделения полиции ГУНП Винницкой области Павла Дармограя инцидент случился 30 ноября.

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    «Мама поставила коляску с ребенком и сама работала по хозяйству. Потом, когда она закончила свои хозяйственные дела, подошла к коляске, а там лежит на ребенке кот. И ребенок уже мертв», — рассказал Дармограй.

    Он отметил, что тело девочки было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной информации, ребенок умер из-за асфиксии (удушья). Других травм у младенца не было.

    С матерью девочки работают специализированные службы.

    «Никаких мер [в отношении родителей] пока не употребляем, учитывая то, что там сейчас психологическая проблема в семье. Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться — когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка», — подчеркнул Дармограй.