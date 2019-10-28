Кот спрятался в стае из 139 голубей. Сможете быстро отыскать усатого на фото?

Производитель корма для животных Natures Menu по случаю Национального дня кошек в Штатах опубликовал на своей странице в Twitter задание для внимательных. Всего на картинке 139 голубей и один кот. В среднем у пользователей на поиск пушистого животного уходит 18 секунд.

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Испытайте свои силы — попробуйте отыскать кота быстрее, чем большинство людей.

Среди комментариев под этим постом есть сообщения и на русском языке.

Россияне оказались одними из самых проворных юзеров, которые приняли участие в этом соревновании.

Некоторые из отметившихся под постом потратили на поиски 12 секунд.

«Что может быть лучше, чем отпраздновать Национальный день кошек поисками вместе с родными и друзьями пропавшего котенка среди голубей в нашем фантастическом пазле?» — приводит издание Daily Mail слова управляющего директора Natures Menu Крейга Тейлора.

А теперь, внимание, спойлер! Для тех, кто не смог быстро найти кота: он сидит в четвертом ряду снизу третьим справа.