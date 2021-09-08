Кот скосил глаза на нитку с иголкой и умилил Сеть

Процесс вдевания нити в игольное ушко заинтересовал полосатого кота. Наблюдая за действиями хозяина, мурлыка забавно скосил глаза, за что получил признание пользователей соцсети.

Видео с участием кота опубликовали в Instagram. Животное было одето в нечто, похожее на деловой костюм, и внимательно следило за попытками человека продеть нитку в иголку.

Пост набрал свыше 754 тысячи лайков и порядка семи тысяч комментариев. Пользователи отреагировали на видео восторженными смайликами.

«Вы только посмотрите, как смотрит этот кот!» — писали многие.