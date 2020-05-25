Кот с двумя мордами родился в США
На одной из ферм в штате Орегон США родился «аномальный» кот с двумя головами. Всего в помете было шесть котят, но «особенный» получился один. Об этом сообщило РИА ФАН.
Би Джей Кинг, хозяин фермы, рассказал о необычном животном журналистам. По словам фермера, у котенка две мордочки, четыре глаза, два носа, два рта и один мозг, написал «Царьград».
Такие котята редко живут дольше одного года, но, к примеру, двуликий кот по имени Фрэнк-Луи прожил 15 лет. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.
«Это как с новорожденным ребенком. Мы ставим будильник каждые два часа днем и ночью, чтобы круглосуточно кормить малышей. По сути, большую часть времени они проводят в кармане рубашки моей жены», — заявил Би Джей Кинг.