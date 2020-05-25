Кот с двумя мордами родился в США

Би Джей Кинг, хозяин фермы, рассказал о необычном животном журналистам. По словам фермера, у котенка две мордочки, четыре глаза, два носа, два рта и один мозг, написал «Царьград».

Такие котята редко живут дольше одного года, но, к примеру, двуликий кот по имени Фрэнк-Луи прожил 15 лет. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

«Это как с новорожденным ребенком. Мы ставим будильник каждые два часа днем и ночью, чтобы круглосуточно кормить малышей. По сути, большую часть времени они проводят в кармане рубашки моей жены», — заявил Би Джей Кинг.