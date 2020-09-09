Кот-охранник из Канады стал звездой интернета

Дебра Андерсон, девушка-почтальон из Канады, сняла на видео хвостатого охранника, который в сердитости и желании защитить свои владения нисколько не уступает матерым сторожевым псам.

Домашний любимец начинает шипеть и кидаться на окно, когда видит, что к дому кто-то приближается.

Дебра Андерсон опубликовала целую серию видеороликов, на каждом из которых кот начинает защищать дом, видя на территории кого-то чужого. Видимо, ему не нравится, когда врываются на его территорию.

Пользователи интернета не испугались кота, в отличие от девушки-почтальона. Они, наоборот, рассмеялись и умилились такому поведению животного. Комментаторы посчитали, что канадский кот-охранник защищает жилище не хуже любой собаки.

«Осторожно, злой кошак!» — подписал видеоролик один из пользователей.

Другие уточнили, что, несмотря на злость, кот все еще остается милым и хорошим.