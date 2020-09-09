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    09 сентября 2020, 16:56

    Кот-охранник из Канады стал звездой интернета

    Анастасия Кременчугская

    Новое забавное видео появилось в Сети. На этот раз его звездой стал кот-охранник из Канады. Об этом сообщил сайт Inforeactor.

    Дебра Андерсон, девушка-почтальон из Канады, сняла на видео хвостатого охранника, который в сердитости и желании защитить свои владения нисколько не уступает матерым сторожевым псам.

    Домашний любимец начинает шипеть и кидаться на окно, когда видит, что к дому кто-то приближается.

    Дебра Андерсон опубликовала целую серию видеороликов, на каждом из которых кот начинает защищать дом, видя на территории кого-то чужого. Видимо, ему не нравится, когда врываются на его территорию.

    Пользователи интернета не испугались кота, в отличие от девушки-почтальона. Они, наоборот, рассмеялись и умилились такому поведению животного. Комментаторы посчитали, что канадский кот-охранник защищает жилище не хуже любой собаки.

    «Осторожно, злой кошак!» — подписал видеоролик один из пользователей.

    Другие уточнили, что, несмотря на злость, кот все еще остается милым и хорошим.

    Новости SMI.FM