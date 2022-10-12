Кот Ларри защитил резиденцию премьер-министра Великобритании от лисы | 360°

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Подмосковье
14 октября 2022, 13:16
Подмосковный опыт повышения качества электроснабжения представили на международном форуме
Общество
14 октября 2022, 13:16
Почти 700 мобилизованных вернули домой из учебного центра на Урале
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Спецоперация
14 октября 2022, 13:07
НМ ЛНР сообщила об отступлении ВСУ из Артемовска
Общество
14 октября 2022, 13:01
«Халяве пришел конец». Джабаров — об отказе Маска оплачивать работу Starlink на Украине
Общество
14 октября 2022, 13:01
Дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили — СМИ
Здоровье
14 октября 2022, 13:00
Число госпитализированных с ковидом россиян сократилось на 4% за сутки
Происшествия
14 октября 2022, 12:57
Дело казанского стрелка Галявиева передали в Верховный суд Татарстана
Подмосковье
14 октября 2022, 12:53
Сразу 26 пар поженились в Наро-Фоминске за день до отправки мужчин в зону СВО
Мир
14 октября 2022, 12:51
Украину уличили в заинтересованности подрыва устоявшихся связей в СНГ