Кот Ларри защитил резиденцию премьер-министра Великобритании от лисы | 360°

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Кот Ларри защитил резиденцию премьер-министра Великобритании от лисы

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Кот Ларри, который проживает в резиденции премьер-министра Великбритании на Даунинг-стрит, 10, отогнал дикую лису от входа в здание. Об этом рассказали «Известия».

Подвиг кота зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях видно, что ночью к резиденции приблизилась лиса. Несмотря на то, что Ларри в несколько раз меньше дикого зверя, кот мужественно бросился к лисе, и, судя по всему, ему удалось напугать зверя — лисица скрылась в кустах.

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Кот Ларри давно является знаменитостью в Великобритании. Он поселился в резиденции не при нынешней премьер-министре Лиз Трасс, а еще в 2011 году, так что застал еще трех премьеров — Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй и Бориса Джонсона. Кота взяли из приюта.

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Кот Ларри имеет свои аккаунты в соцсетях и даже занимается политической деятельностью. Например, во время политического кризиса в аккаунте Ларри в Twitter призывали к отставке премьер-министра Бориса Джонсона.

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