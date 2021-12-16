Костюм японки на конкурсе «Мисс Вселенная» привел к национальному скандалу

Пользователи социальных сетей осудили костюм участницы конкурса «Мисс Вселенная» из Японии Юри Ватанабэ. На одной из проходок она появилась в так называемом кимоно усопших.

Кимоно, в котором появилась Ватанабэ, было перевязано поясом с символом императорской семьи Японии, а на ее груди были начертаны иероглифы, которые переводятся как «Япония». Некоторые зрители посчитали, что такой образ оскорбляет страну, в том числе потому, что татуировки в Японии имеют своеобразное табуированное значение.

«Не оскорбляйте Японию! Не оскорбляйте императорскую семью! Не оскорбляйте кимоно!» — такими эмоциями поделился один из увидевших наряд в посте в Twitter.

Другие же посчитали, что дизайнер просто не знаком с Японией, потому что кимоно было надето таким образом, как одевают усопших.

Костюм разработал дизайнер из Израиля Авиаду Арику Херману. По его задумке, облачение должно было воспеть фэшн-культуру одного из районов Японии — Харадзюку.