Костюм японки на конкурсе «Мисс Вселенная» привел к национальному скандалу
Костюм участницы шоу «Мисс Вселенная» от Японии Ватанабэ вызвал скандал среди японцев
Пользователи социальных сетей осудили костюм участницы конкурса «Мисс Вселенная» из Японии Юри Ватанабэ. На одной из проходок она появилась в так называемом кимоно усопших.
Кимоно, в котором появилась Ватанабэ, было перевязано поясом с символом императорской семьи Японии, а на ее груди были начертаны иероглифы, которые переводятся как «Япония». Некоторые зрители посчитали, что такой образ оскорбляет страну, в том числе потому, что татуировки в Японии имеют своеобразное табуированное значение.
«Не оскорбляйте Японию! Не оскорбляйте императорскую семью! Не оскорбляйте кимоно!» — такими эмоциями поделился один из увидевших наряд в посте в Twitter.
Другие же посчитали, что дизайнер просто не знаком с Японией, потому что кимоно было надето таким образом, как одевают усопших.
Костюм разработал дизайнер из Израиля Авиаду Арику Херману. По его задумке, облачение должно было воспеть фэшн-культуру одного из районов Японии — Харадзюку.